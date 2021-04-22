Захарова назвала демонтаж памятника советским воинам в Польше вопиющим примером цинизма

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Демонтаж памятника благодарности Красной армии в городе Леско является вопиющим подтверждением проводимой Польшей политики "исторического цинизма". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В городе Леско был демонтирован памятник благодарности Красной армии, изгнавшей фашистов из города в сентябре 1944 года. Монумент был установлен в 1945 году в непосредственной близости от захоронений советских воинов. Это вопиющий случай, который стал подтверждением проводимой польскими властями политики "исторического цинизма" и развернутой ими кампании по уничтожению, вопреки принятым на себя международных обязательствам, советского военно-мемориального наследия", - сказала она.

По словам Захаровой, под прикрытием декоммунизации Польша пытается вычеркнуть из своей истории подвиг Советской армии в деле освобождения польского народа от фашистских захватчиков. "Власти Польши, пытаясь вычеркнуть из памяти народа славные страницы освободительной миссии Красной армии, которая позволила полякам выжить и освободиться из-под власти коричневой чумы, продолжают кампанию по планомерному уничтожению советских мемориальных объектов якобы в рамках процесса декоммунизации", - отметила дипломат.