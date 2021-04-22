Путин поздравил сотрудников НМИЦ ТО имени Н. Н. Приорова со столетием создания центра

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Центрального НИИ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова (ЦИТО им. Н. Н. Приорова) со столетием создания центра, отметив его прогрессивные методики и технологии, которые по многим показателям не имеют мировых аналогов. Телеграмма главы государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Юбилей легендарного ЦИТО - знаменательное событие и для вашего коллектива, и для медицинского сообщества, и для десятков тысяч пациентов, которых вы вернули к активной жизни. <...> Важно, что ваш коллектив не останавливается на достигнутом, уделяет приоритетное внимание развитию диагностической, лечебной базы, разработке и внедрению прогрессивных методик и технологий, которые по многим показателям не имеют мировых аналогов", - говорится в телеграмме.

Путин пожелал коллективу центра здоровья и благополучия, а также выразил убежденность в том, что опыт и компетентность сотрудников позволят им и в дальнейшем трудиться и помогать людям.

100 лет назад (в 1921 году) для лечения инвалидов первой мировой и гражданской войн в Москве был учрежден Лечебно-протезный институт Московского отдела здравоохранения. Его создателем был советский ортопед, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР Николай Приоров. Ныне Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова - это не только центр оказания помощи больным травматологического и ортопедического профиля, но и крупнейший научный центр.