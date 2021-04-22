Захарова заявила, что Россия никому не навязывает свою вакцину

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия подчеркивает свою открытость к международному сотрудничеству в общей борьбе с пандемией и никому не навязывает свою вакцину от коронавируса. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы обратить внимание наших французских, равно как и всех остальных зарубежных партнеров, что Россия свою вакцину никому не навязывает. А политические спекуляции в принципе недопустимы, когда речь идет о здоровье и благополучии людей", - подчеркнула Захарова.

Она указала на слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который назвал российскую вакцину "Спутник V" инструментом пропаганды, а также на высказывания президента этой страны Эмманюэля Макрона, посчитавшего "возможным заговорить о мировой войне нового типа и попытках оказать влияние с помощью вакцин". "К кому это относится? Уж точно не к нам", - указала официальный представитель российского дипведомства.

"Мы всегда подчеркивали на всех уровнях нашу открытость и готовность к сотрудничеству и профессиональным обменам с зарубежными партнерами по вопросам, связанным с борьбой с коронавирусом и вакцинированием против COVID-19. В этой связи вызывает лишь недоумение звучащие из некоторых европейских столиц высказывания официальных лиц, которые пытаются перевести этот вопрос и вопрос экспорта российской вакцины в политическую плоскость. В некоторых странах доходит просто до политических баталий, которые ведут нередко к политическим кризисам", - сказала дипломат.

По ее словам, в той же Франции проявляется несогласие с позицией высшего руководства относительно российской вакцины. Она напомнила о письме мэра Ниццы - одного из крупнейших городов страны - в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова с просьбой посодействовать поставкам российского препарата. Такие просьбы, как заметила Захарова, поступают из других стран ЕС. "На наш взгляд, это свидетельствует о несогласии населения с навязываемыми ограничениями международного сотрудничества в сфере борьбы с пандемией", - пояснила Захарова, добавив, что Россия отмечает рост запросов из-за рубежа на поставки "Спутника V".

Официальный представитель МИД РФ назвала "войной против собственного народа" действия властей европейских стран, намеренно отказывающихся от сотрудничества в борьбе с пандемией вопреки воле местных жителей. "Мы подтверждаем нашу готовность к подобному настоящему сотрудничеству, взаимодействию. Многое, конечно, будет зависеть от решений Европейского агентства лекарственных средств, которое в настоящее время рассматривает российскую заявку о регистрации вакцины "Спутник V" <...> При этом мы рассчитываем на, конечно, непредвзятое отношение к нашему препарату, которое должно быть основано сугубо на научном подходе", - заключила Захарова. По ее словам, в этом отношении сложилась парадоксальная ситуация, когда люди в мире уже несколько месяцев пользуются российским препаратом, многие иностранные граждане просят о возможности им привиться, а Европейское агентства лекарственных средств "все там же, на том же самом месте".

О спросе на "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.