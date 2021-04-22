Москалькова намерена поставить перед ФСИН и Генпрокуратурой вопрос реконструкции СИЗО

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что поставит вопрос о переустройстве мест лишения свободы и следственных изоляторов (СИЗО) в России перед Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Генеральной прокуратурой РФ.

"Многие места лишения свободы и СИЗО требуют реконструкции. В Крыму и Севастополе [пенитенциарные учреждения] не построены еще в том объеме, в котором это требуется, того стандарта, которого мы ожидаем. Так же, как и в других регионах, есть проблемы. И я буду постоянно ставить перед руководством и ФСИН, и Генеральной прокуратуры [РФ], и страны эти вопросы", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее Госдума переназначила Москалькову уполномоченным по правам человека. Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент РФ Владимир Путин. В четверг ее поддержали 367 депутатов из 411 присутствующих. Москалькова занимает должность омбудсмена с апреля 2016 года.