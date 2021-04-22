MI5 завела аккаунт в Instagram

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. У британской службы контрразведки MI5 появилась официальная страница в Instagram. Как написал в авторской статье, опубликованной в четверг газетой The Daily Telegraph, глава спецслужбы Кен Маккаллум, MI5 стремится к большей открытости.

"MI5 с некоторым опозданием дебютирует в социальных сетях, и это лишь один пример того, в чем выражается наш более открытый подход. Однако мы надеемся, что именно он позволит нам еще лучше обеспечивать безопасность страны", - отметил Маккаллум.

В первом посте служба контрразведки обещает "приоткрыть свои двери с помощью Instagram", позволив подписчикам познакомиться с некоторыми аспектами ее работы. Как сообщает The Daily Telegraph, на странице будут развенчиваться популярные мифы о работе британских спецслужб, появляться ранее не публиковавшиеся архивные материалы из музея MI5, а вскоре могут также быть размещены первые объявления об открытых вакансиях. Действующие сотрудники MI5 должны будут периодически проводить онлайн-встречи с подписчиками, отвечая на их вопросы.

По словам Маккаллума, MI5 не может замыкаться в себе и ограничиваться сотрудничеством с другими британскими спецслужбами и вооруженными силами, и должна укреплять контакты и партнерство с научным сообществом, малым и крупным бизнесом, а также отдельными членами общества.

Увеличение охвата

"Это необходимость во взаимодействии объясняет то, почему правильно организованная открытость стала ключевой частью концепции MI5 в текущем десятилетии. Проводимые нами операции, а также характер наращиваемых нами тайных возможностей не превратятся в открытую книгу, однако мы станем более открытой и контактной организацией, которая постоянно учится и находит новые способы использовать творческий потенциал и многостороннее разнообразие Соединенного Королевства, - отметил руководитель спецслужбы. - Чтобы этого достичь, мы должны выстраивать связи с внешним миром совсем иначе, чем это делалось в прошлом, увеличивая охват напрямую. Именно поэтому MI5 запускает свою страницу в Instagram, что для многих других организаций было бы совершенно обыденным шагом, однако все становится куда интереснее, если ваша специальность - хранение секретов".

Он подчеркнул, что организации необходимо бороться с бытующими стереотипами о "попивающих мартини" шпионах и демонстрировать готовность брать на работу талантливых людей без оглядки на "социально-экономические барьеры, этническую принадлежность, сексуальную ориентацию, пол или наличие инвалидности". В настоящий момент представителями этнических меньшинств являются 8,6% сотрудников MI5 - больше, чем в других спецслужбах королевства. Маккаллум подчеркнул, что MI5 остро нуждается в людях с самыми разными навыками, и поэтому для нее особенно важно сохранять привлекательность в глазах потенциальных сотрудников и активнее вербовать "лучших и наиболее одаренных" специалистов.