В Думе создали рабочую группу для подготовки поправок о защите многодетных семей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты прав многодетных семей создана в Госдуме, ее возглавил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Рабочая группа займется обеспечением положений Послания президента РФ Федеральному собранию, сообщили в четверг в пресс-службе депутата.

"Петр Толстой возглавил рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты прав многодетных семей. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Думы", - говорится в сообщении.

По словам Толстого, уже до конца текущей недели фракции должны будут представить свои предложения. "Выбраться из демографического кризиса можно только с помощью комплексных и всеобъемлющих мер, которые и были предложены вчера главой государства. Речь идет о мерах поддержки молодых родителей, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Кроме того, необходимо усовершенствовать механизм использования материнского капитала и снизить нагрузку на многодетные семьи по ипотечным кредитам", - отметил Толстой.