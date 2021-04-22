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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021

В Думе создали рабочую группу для подготовки поправок о защите многодетных семей

Как сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, до конца текущей недели фракции должны будут представить свои предложения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты прав многодетных семей создана в Госдуме, ее возглавил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой. Рабочая группа займется обеспечением положений Послания президента РФ Федеральному собранию, сообщили в четверг в пресс-службе депутата.

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"Петр Толстой возглавил рабочую группу по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты прав многодетных семей. Соответствующее решение было принято на заседании Совета Думы", - говорится в сообщении.

По словам Толстого, уже до конца текущей недели фракции должны будут представить свои предложения. "Выбраться из демографического кризиса можно только с помощью комплексных и всеобъемлющих мер, которые и были предложены вчера главой государства. Речь идет о мерах поддержки молодых родителей, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Кроме того, необходимо усовершенствовать механизм использования материнского капитала и снизить нагрузку на многодетные семьи по ипотечным кредитам", - отметил Толстой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТолстой, Петр ОлеговичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2021
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