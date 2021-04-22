Участников несогласованной акции в Рязани приговорили к обязательным работам и штрафам

ТАСС, 22 апреля. Рязанские суды назначили участниками несогласованной акции 21 апреля штрафы от 2 тыс. до 20 тыс. рублей и обязательные работы. Об этом в четверг по итогам рассмотрения административных материалов сообщили ТАСС в секретариатах судов.

В четверг в Рязани были рассмотрены административные материалы по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия ") в отношении участников несогласованной акции, прошедшей в городе вечером 21 апреля. Как ранее сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, по предварительным данным, после акции в отделения полиции были доставлены шесть человек, которые позже были отпущены домой.

"Суд признал К. А. И. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, и с учетом личности, а также имущественного положения правонарушителя, характера совершенного административного правонарушения, наличия смягчающих административную ответственность обстоятельств назначил ей административное наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов", - сообщается на сайте Советского районного суда. Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщается в материалах суда, женщина "осуществляла проведение публичного мероприятия в форме шествия в составе группы около 50 человек с целью выражения протеста против государственной власти без подачи в установленном законом порядке уведомления о проведении данного публичного мероприятия", кроме того, она не реагировала на требования полиции прекратить участие в мероприятии. Как отмечается, в ходе заседания она признала вину в совершении правонарушения и раскаялась.

В Железнодорожном районном суде ТАСС сообщили о назначении одной из участниц несогласованной акции штрафа в размере 20 тыс. рублей. Октябрьский районный суд рассмотрел одно административное дело и назначил участнику акции штраф 5 тыс. рублей.

Вечером в четверг Московский районный суд Рязани вынес решение в отношении восемнадцатилетнего жителя города, признав его виновным в преступлении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Ему назначен административный штраф в размере 22 тыс. рублей. Суд установил, что 19 апреля молодой человек разместил в соцсети пост с призывом к участию в несогласованной акции 21 апреля. Решение суда пока не вступило в законную силу.