Уведомления о вакцинации через Facebook. Главное о коронавирусе за 22 апреля

Россия
- Всего зафиксирован 4 736 121 случай заражения, из них новых — 8996. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 107 103.
- Источники: РФ не намерена открывать полеты в новые страны до конца майских праздников.
- Facebook запускает в России уведомления о возможности вакцинации.
- В Красноярском крае зафиксировали британский и южноафриканский штаммы коронавируса.
- На саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге будет организована вакцинация.
Москва
- Всего зафиксировано 1 072 740 случаев заражения, из них новых — 2704.
Мир
- Всего зафиксировано более 144 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия установила мировой антирекорд по росту заражений коронавирусом за сутки.
- Страны ЕС согласовали параметры сертификатов о вакцинации. Их должны внедрить к июню.
- Еврокомиссия начала судебное разбирательство против AstraZeneca. Такое решение было принято из-за срыва поставок вакцины от коронавируса.
- СМИ: в крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС из-за коронавируса.
- Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин.
- Власти Турции анонсировали применение в стране "Спутника V".
- Парламент Папуа — Новой Гвинеи приостановил работу на четыре месяца из-за коронавируса. Не менее 25% сотрудников болеют COVID-19.
- Поддельную вакцину Pfizer зимой обнаружили в Мексике и Польше. Прививки поставили примерно 80 людям.