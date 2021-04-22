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Уведомления о вакцинации через Facebook.
Уведомления о вакцинации через Facebook.
Уведомления о вакцинации через Facebook.
Уведомления о вакцинации через Facebook.
Уведомления о вакцинации через Facebook.
Пандемия COVID-19

Уведомления о вакцинации через Facebook. Главное о коронавирусе за 22 апреля

© Валерий Шарифулин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 4 736 121 случай заражения, из них новых — 8996. За сутки умерли 397 человек, за весь период — 107 103.
  • Источники: РФ не намерена открывать полеты в новые страны до конца майских праздников.
  • Facebook запускает в России уведомления о возможности вакцинации.
  • В Красноярском крае зафиксировали британский и южноафриканский штаммы коронавируса.
  • На саммите "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге будет организована вакцинация.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 072 740 случаев заражения, из них новых — 2704.

Мир

  • Всего зафиксировано более 144 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Индия установила мировой антирекорд по росту заражений коронавирусом за сутки.
  • Страны ЕС согласовали параметры сертификатов о вакцинации. Их должны внедрить к июню.
  • Еврокомиссия начала судебное разбирательство против AstraZeneca. Такое решение было принято из-за срыва поставок вакцины от коронавируса.
  • СМИ: в крупнейших городах Японии вновь введут режим ЧС из-за коронавируса.
  • Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Германией по поставкам вакцин.
  • Власти Турции анонсировали применение в стране "Спутника V".
  • Парламент Папуа — Новой Гвинеи приостановил работу на четыре месяца из-за коронавируса. Не менее 25% сотрудников болеют COVID-19.
  • Поддельную вакцину Pfizer зимой обнаружили в Мексике и Польше. Прививки поставили примерно 80 людям.
Теги
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