Жителя Ульяновска арестовали на 20 суток за призыв к участию в несогласованных акциях

УЛЬЯНОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Жителя Ульяновской области арестовали в четверг на 20 суток за призыв к участию в несогласованных акциях 21 апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УМВД по региону.

"В городе Ульяновске сотрудники полиции задержали гражданина, призывающего к участию в несанкционированных публичных мероприятиях. 22 апреля Железнодорожным районным судом города Ульяновска мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, 33-летнего жителя Ульяновского района области задержали 21 апреля сотрудники регионального центра по противодействию экстремизму УМВД России. Мужчина расклеивал на подъездах жилых домов и автобусных остановках листовки с призывом к жителям принять участие в несанкционированных акциях.

Сотрудники полиции доставили задержанного в дежурную часть и составили административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях.