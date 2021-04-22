Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране

Об этом заявил в четверг французский премьер-министр Жан Кастекс, выступая на еженедельной пресс-конференции, посвященной борьбе с эпидемией в стране.

"Санитарная ситуация улучшается. Можно считать, что пик третьей волны эпидемии во Франции пройден", - подчеркнул премьер-министр. "В течение уже 10 дней мы отмечаем снижение уровня заражения населения коронавирусом. Число ежедневно заболевающих снизилось на 17% за одну неделю и находится в настоящее время на уровне несколько выше 30 тыс. человек в день", - сказал Кастекс.

Он отметил, что "в почти восьми десятках департаментов страны наблюдается подобное снижение уровня эпидемии". "Более интенсивно это происходит в столичном регионе Иль-де-Франс, О-де-Франс (северная часть страны - прим. ТАСС), Приморские Альпы (юго-восток - прим. ТАСС), где ранее вирус распространялся особенно сильно, но мы приняли дополнительные контрмеры с 20 марта", - отметил премьер-министр. Он особо подчеркнул, что в настоящее время "показатель помещения людей в реанимацию вышел на плато и лишь немного изменяется".

Ситуация в больницах

По словам премьера, в настоящее время в палатах реанимации и интенсивной терапии находятся в целом 7 600 человек, из которых 6 тыс. - больные COVID-19 в тяжелой форме. "Мы можем надеяться, что через несколько дней начнется снижение числа людей в реанимации", - отметил он.

Кастекс сообщил, что к концу недели первую дозу вакцины от коронавируса получат во Франции 14 млн человек. "Наша цель - к середине мая вакцинировать 20 млн человек", - подчеркнул премьер-министр Франции.

"Несмотря на снижение интенсивности эпидемии, нам следует быть крайне бдительными. В стране распространяется британский штамм вируса, более заразный, чем предшествующие, а следовательно, борьбу против него труднее вести", - сказал Кастекс. Он особо подчеркнул в этой связи, что "в настоящее время снижение показателей эпидемии во Франции в два раза более медленное, чем во время карантина ноября прошлого года".

По словам премьера, в 15 департаментах страны показатель заболевания на 100 тыс. населения остается выше отметки в 400 человек, а еще в 30 департаментах - на уровне между индексами в 300 и 400 человек. "Не следует при этом забывать, что пандемия активно развивается во всех соседних странах", - напомнил Кастекс.



Контроль на границе

Премьер также сообщил об усилении контроля за прибывающими из стран с повышенным риском распространения коронавируса, в том числе из Индии. "Мы усиливаем контроль для прибывающих <...> из Бразилии, Чили, Южной Африки и Индии", - заявил премьер. Он уточнил, что это связано с высоким риском распространения бразильского и других привозных штаммов коронавируса.

Глава правительства уточнил, что путешественники из этих стран будут обязаны проходить тест на коронавирус перед полетом и по прибытии во Францию. По прибытии они также должны будут провести семь дней на карантине.

Работа школ

Жан Кастекс также заявил, что детские сады и школы возобновят работу с 26 апреля "Мы стремились как можно дольше сохранять для учеников физически присутствовать на занятиях. На фоне улучшения ситуации мы можем подтвердить, что школы откроются со следующей недели, - заявил он. - С 26 апреля учащиеся начальных классов и их преподаватели, как и планировалось, смогут возобновить занятия".

Глава правительства добавил, что учащиеся средних учебных заведений должны будут сдавать тесты на коронавирус. В общей сложности планируется распространять 400 тыс. экспресс-тестов еженедельно, до 600 тыс. тестов к середине мая. Министр здравоохранения Оливье Веран уточнил, что с 26 апреля тесты должны будут сдавать учащиеся старше 15 лет и преподаватели. Учащиеся средних учебных заведений (колледжи и лицеи) вернутся в классы с 3 мая.

