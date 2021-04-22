Суд в Уфе оштрафовал на 150 тыс. рублей женщину за призыв участвовать в акции 21 апреля

УФА, 22 апреля. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы оштрафовал на 150 тыс. рублей жительницу города за повторный призыв участвовать в несогласованной акции 21 апреля. Еще один человек арестован на восемь суток за аналогичное правонарушение, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Кировского районного суда Уфы от 21 апреля Комлева О. Ю., признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ).

Также в четверг в другом судебном заседании 8 суток ареста назначено мужчине за такое же нарушение. "Постановлением Кировского районного суда Уфы от 22 апреля Нуртдинов Р. И., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток", - добавили в суде.

Несогласованная акция в Уфе началась на площади Ленина, ее участники прошли около 4 км по проспекту Октября, после чего были остановлены полицейским заслоном. По данным совета по правам человека, в среду в отделения полиции были доставлены 280 человек, из них 4 задержаны до 48 часов.