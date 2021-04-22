"Единая Россия" внесет законопроект о полной оплате больничных родителям дошкольников

МОСКВА, 22 апреля./ТАСС/. "Единая Россия" в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий стопроцентную оплату больничных родителям детей дошкольного возраста. Об этом с четверг сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совместного заседания бюро Высшего совета, президиума Генсовета и комиссии по подготовке предвыборной программы "Единой России".

"Поправки в закон готовы. Мы завершаем их согласование с правительством и Минтруда РФ. Прошу коллег их оперативно рассмотреть и поддержать, мера должна заработать как можно скорее", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что эта мера в первую очередь поможет молодым родителям c небольшим трудовым стажем. "Инициативу партии поддержал в своем послании президент", - напомнил Турчак.

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться в размере 100% от заработка уже с 2021 года.