В Нижегородской области планируют построить первый в России Сталин-центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля. /ТАСС/. Нижегородские коммунисты 8 мая заложат первый камень в строительство первого в России Сталин-центра - музея, посвященного Иосифу Сталину, сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

"Нижегородские коммунисты 8 мая заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра - музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. В этот же день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года - в день 100-летия Великой Победы", - говорится в сообщении.

Как сообщил корреспонденту ТАСС первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ, по его данным, это будет первый подобный центр в стране. "Мне пока неизвестно, что что-то подобное существует в других регионах", - сказал он.

Отмечается, что строительство центра является продолжением комплексного развития участка территории города Бора. В 2020 году здесь состоялось торжественное открытие первого в Нижегородской области памятника Сталину. Центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Сталина.

Согласно эскизам проекта, размещенным на сайте, центр будет представлять собой трехэтажное здание с цокольным этажом. "Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - считает Егоров.