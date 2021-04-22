Суд в Волгограде арестовал на 10 суток участника несогласованного митинга

ВОЛГОГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Волгограде назначил 10 суток административного ареста участнику несогласованного митинга 21 апреля. Об этом сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 121 Центрального района Волгограда от 22 апреля Иван Ларкин привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказала она, пояснив, что Ларкина привлекли к ответственности, потому что он отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического опьянения во время несогласованного митинга.

В судебном заседании Ларкин вину в совершении административного правонарушения признал, добавила Вальковская.

Во вторник Центральный районный суд Волгограда арестовал на 25 суток координатора городского штаба блогера Алексея Навального Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия.

МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.