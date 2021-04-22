ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание сдачи ЕГЭ, экзамены в 2021 году пройдут с 31 мая по 17 июля. Приказ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, основной период проведения ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ - по русскому языку - будет проходить два дня: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике запланирован на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам запланирована на 21 и 22 июня.

ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники впервые будут сдавать на компьютерах, также разделен на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы. Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил ТАСС, что министерство надеется провести ЕГЭ в установленные сроки, но готовится к разным вариантам развития событий.