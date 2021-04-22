Медведев призвал учитывать специфику регионов при обновлении машин скорой помощи на селе

ГОРКИ, 22 апреля. /ТАСС/. Программа обновления машин скорой помощи на селе должна учитывать специфику и реальную нуждаемость в них в регионах РФ. Об этом в четверг заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

Медведев напомнил, что масштабная программа по обновлению парка машин скорой помощи началась в 2006 году, "тогда парк машин был такой, что страшно рядом с ними находиться было, такое ощущение было, что ткни - и эта машина развалится". За прошедшие годы, по его словам, ситуация улучшилась, но она не идеальна.

"Я поддерживаю идею, здесь нужно учитывать специфику региона, удаленность тех или иных населенных пунктов, реальное количество машин и так далее. Это точно нужно будет учитывать, потому что ситуация объективно разная в разных регионах", - сказал он.

Медведев отметил, что это касается и вопроса поставок школьных автобусов в регионы. Он указал, что такая работа, хотя и ведется не первый год, "по всей вероятности, должна быть перманентной, потому что автомобильный парк приходит в негодность, а у регионов нет достаточных сил, чтобы все это купить".

Говоря про еще одну партийную инициативу о развитии газификации в регионах, Медведев отметил, что "тема исключительно важная, она способна самым радикальным образом поменять положение дел в том или ином населенном пункте". "Но для этого требуется синхронная работа между партией, правительством, региональными и муниципальными властями", - добавил он. По словам политика, при решении этого вопроса не должно быть проблем с финансированием. "Прошу держать и меня в курсе, если там какие-то сбои будут", - резюмировал Медведев.

Накануне президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о планах направить еще 5 тыс. машин скорой помощи в сельскую местность в течение ближайших трех лет. По словам главы государства, это позволит почти полностью обновить парк машин скорой помощи.