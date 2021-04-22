Папа Римский Франциск заявил, что пандемия научила больше ценить природу

ВАТИКАН, 22 апреля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал извлечь уроки из пандемии для охраны природы и защиты от климатических изменений. Об этом понтифик сказал в своем видеообращении, которое продемонстрировали в четверг в ходе онлайн-презентации на сайте Earthday.org по поводу международного Дня Земли.

"Глобальная природа нуждается в нашей жизни на планете. Пандемия коронавируса научила нас, что мы взаимосвязаны, должны справедливо делить планету. И обе глобальные катастрофы - пандемии и климата - дают понять, что у нас нет больше времени. Когда поджигается фитиль разрушения природы, процесс потом очень сложно остановить", - сказал понтифик. Он привел поговорку на своем родном испанском языке: "Бог прощает всегда, мы, люди - иногда, а природа не прощает никогда".

"Из кризиса не выходят такими же, но став либо лучше, либо хуже. Если мы не сможем стать лучше, то встанем на дорогу саморазрушения", - добавил он.

На сайте Earthday.org указывается, что мероприятие проводится параллельно с организованном США многостороннем онлайн-саммите, посвященном борьбе с глобальным потеплением. На этом саммите с участием более 40 мировых лидеров также планируется показать видеообращение Франциска.