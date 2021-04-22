В Севастополе открыли памятник павшим в годы Гражданской войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну 1918-1920 годов, открыли в четверг на берегу Карантинной бухты в Севастополе, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Мы можем попытаться определить дату ее начала, но очень сложно определить дату ее окончания. Мы можем считать, что война началась ещё в феврале 1917 года, когда было разрушено государства. Но когда она закончилась?.. Одним из мощных эпизодов Гражданской войны стал Русский исход отсюда, с берегов Севастопольской бухты, когда сотни тысяч наших сограждан покинули родину. Но [война] продолжалась в других уголках нашей страны, в сердцах и умах наших граждан, и ее отголоски растянулись на десятилетия. И сегодня, спустя 100 лет, мы должны окончательно подвести черту, перестать делить наших предков на красных и белых, правых и виноватых, победителей и побежденных", - сказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный, на котором в ближайшие годы будет построен музейно-образовательный культурный комплекс. Участок набережной рядом с мемориалом благоустроен: высажены розы и другие растения, выложены дорожки. Планируется, что после завершения строительства на мысе Хрустальный такая благоустроенная набережная протянется от Карантинной бухты до центра Севастополя.

В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие представители властей Крыма и Севастополя, командование Черноморского флота. На рейде бухты выстроились корабли: учебное парусное судно "Херсонес", старейшее на российском флоте спасательное судно "Коммуна", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил на церемонии, что Гражданская война для него, как и для многих сограждан, личная семейная история. "Мой дед и два его брата воевали в Гражданскую войну в Крыму в составе добровольческой армии, и один из этих братьев остался здесь навсегда, погибнув на Перекопе. Двое отсюда уехали в эмиграцию. Так получилось, что наша семья вернулась, и сегодня мы вместе здесь в момент открытия этого мемориала, который символизирует собой примирение внутри нашей страны. Нас будут пытаться и дальше разрывать, ссорить и противопоставлять друг другу. Но мы должны извлечь уроки из прошлого, и никогда трагедия Гражданской войны не должна повториться. Потому что, действительно, мы все очень разные. Но мы один народ и Россия у нас одна", - сказал Толстой.

О памятнике

Автором памятника стал председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. "Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России, образ матери, призывающей к примирению своих сыновей. Их фигуры расположены у подножия постамента. Это братья, которых развела гражданская война: старший - поручик белой армии, принявший воинскую присягу Российской Империи и младший - командир-красноармеец, вдохновленный идеями грядущих перемен", - отметили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

У подножия колонны, на которой установлена скульптура матери-России, с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов - Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова. Символом памяти павшим в Гражданской войне является вечный огонь, у которого стоят братья, склонив головы. За основной композицией установлены две стелы с барельефами, рассказывающие о последних днях Гражданской войны и о сломанных судьбах миллионов людей.

Вечный огонь зажжен от огня, принесенного из Свято-Владимирского собора в Херсонесе Таврическом - древнем городе на противоположном берегу бухты, где, как считается, принял православие князь Владимир, позднее крестивший Русь.

В РВИО уточнили, что комплекс в Севастополе - первый масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны, на территории бывшего СССР. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников.