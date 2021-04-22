Посол сообщил, что Россия и ФРГ провели уже около 500 мероприятий в рамках Года Германии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Порядка 500 мероприятий в различных городах РФ состоялось с момента старта Года Германии в России в сентябре 2020 года. Об этом сообщил в четверг посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр на открытии выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее.

"С сентября прошлого года уже многое произошло. Состоялось порядка 500 мероприятий, больших и малых, в мегаполисах и в регионах. Многие мероприятия состоялись в виртуальном формате. Некоторые - комбинированным способом. И, надеюсь, все больше будет проходить в очном формате. Мы широко представляем Германию в России, представляем нашу культуру, науку, достижения нашей экономики и многое другое. Мы хотим, чтобы люди узнали Германию такой, какая она есть", - сказал посол.

Он охарактеризовал открывшуюся выставку как результат "хорошего и честного диалога" России и Германии в сфере культуры и выразил надежду, что страны смогут вести его и по другим направлениям. При этом фон Гайр высказал мнение, что в отношениях ФРГ и РФ в данный момент есть "слишком много непростых вопросов".

Год Германии в России проходит с сентября 2020 года под эгидой президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Он завершится в ноябре 2021 года на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где Германия будет иметь статус специального гостя.