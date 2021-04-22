Мединский указал на необходимость совершенствования учебного процесса по истории в школах

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что необходимо и дальше заниматься совершенствованием учебного процесса по истории в школах.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, президент РФ Владимир Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задался вопросами, кто пишет и пропускает такие учебные пособия.

"Сейчас разработан историко-культурный стандарт. Новые издания, которые выходят в рамках уже этого историко-культурного стандарта, - там есть все, что нужно, про Сталинградскую битву. То, что нам надо и дальше заниматься совершенствованием учебного процесса по [такому] важнейшему предмету, как история, - это вне всякого сомнения. Очень знаково, что президент обратил на это внимание", - сказал Мединский журналистам в Севастополе, комментируя критику учебников со стороны президента во время послания.

Мединский добавил, что президент говорил о тех учебниках, которые писались в 90-е годы.