Словенская потица получила защищенный статус на уровне ЕС

ЛЮБЛЯНА, 22 апреля. /ТАСС/. Рецепт традиционного словенского десерта потицы получил защищенный статус на уровне Евросоюза, теперь все такие сдобные изделия должны будут соответствовать ряду критериев. Соответствующее решение Европейской комиссии было опубликовано в четверг в очередном выпуске Официального журнала ЕС.

Решение Еврокомиссии регламентирует ряд параметров десерта, претендующего на название "словенская потица". Рулет может иметь пять различных вариантов традиционных начинок (грецкие орехи, грецкие орехи с изюмом, изюм, тархун или же тархун с творогом), его необходимо запекать в круглой форме, чтобы образовалось сквозное отверстие посередине. Наименьший допустимый диаметр изделия составит 14 см.

"Словенская кухня имеет очень богатые традиции и свою идентичность, что отражается в ее защите на уровне ЕС. Потица определенно является блюдом, которое лучше всего символизирует праздничное меню словенцев", - отметил в своем комментарии решения Еврокомиссии министр сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия Словении Йоже Подгоршек.

Несмотря на защищенный статус, блюдо можно будет готовить и за пределами Словении, в таком случае оно может не соответствовать критериям, но не будет иметь прилагательное "словенский" в названии. Это связано с популярностью данного десерта в соседней Австрии: изначально попавший в австрийскую кухню как рецепт местного словенского меньшинства, в наши дни он получил широкое распространение и за пределами районов их компактного проживания.