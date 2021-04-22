Протоколы из-за несогласованной акции в Петербурге составлены более чем на 100 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы за административные правонарушения более чем на 100 человек за участие в несогласованной акции 21 апреля в Санкт-Петербурге, следует из статистики по поступившим в райсуды делам, опубликованной объединенной пресс-службой судов Петербурга.

По данным объединенной пресс-службы, всего в суды поступил 101 материал административных дел, больше всего на данный момент - 62 - в Приморский районный суд. Все протоколы составлены по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). "Приморский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал 62 материала по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

Суды по итогам рассмотрения части из поступивших материалов назначили административные аресты на срок от трех до 10 суток восьмерым гражданам. Еще 40 человек оштрафованы на суммы от 10 до 15 тыс. рублей. Часть материалов судами возвращены в правоохранительные органы, остальные находятся на рассмотрении.

Несогласованная акция прошла в центре города 21 апреля. Полиция Петербурга после появления в сети сообщений об акции заранее призвала граждан не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, предупреждая о риске заражения коронавирусом и возможных провокациях. По официальным данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, в акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.