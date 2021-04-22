Суд назначил административные аресты двум участникам акции 21 апреля во Владимире

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира назначил административные аресты двум участникам несогласованной акции 21 апреля во Владимире. Об этом ТАСС сообщили адвокаты Алексей Цветков и Михаил Арсеньев.

"Владислав Беляков был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), ему назначено 20 суток административного ареста", - сказал Арсеньев.

Как сообщил ТАСС адвокат Алексей Цветков, представлявший в суде интересы журналиста Кирилла Ишутина, участник несогласованной акции также был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и получил 15 суток административного ареста. Адвокаты уточнили, что данные решения суда будут обжалованы.

"По неофициальной информации, 21 апреля в отделение полиции были доставлены 13 участников несогласованной акции во Владимире, 11 из них были отпущены в течение двух часов, двое были задержаны. По предварительным данным, среди доставленных были двое несовершеннолетних, они также были отпущены домой", - уточнила ТАСС уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.