Грета Тунберг на саммите США отчитала мир за нежелание отказаться от ископаемого топлива

СТОКГОЛЬМ, 22 апреля. /ТАСС/. Страны принимают недостаточные меры по борьбе с климатическими изменениями и не спешат отказаться от использования ископаемого топлива. Об этом заявила в четверг шведская экологическая активистка Грета Тунберг на организованном США виртуальном климатическом саммите.

"Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно - через налоги - является позором", - сказала она.

"Простой и неудобный факт состоит в том, что если мы хотим выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, мы должны отменить дотации на ископаемое топливо. Или вы это сделаете, или вам придется объяснять вашим детям и всем, кого это больше всего касается, почему вы отказываетесь от цели [удержать глобальное потепление в пределах] 1,5 градуса [по сравнению с доиндустриальной эпохой], даже не попытавшись что-то сделать", - утверждала Тунберг.

Она подчеркнула, что, с одной стороны, эксперты согласны в том, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой - инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, при том, что часть выбросов [парниковых газов в атмосферу] не учитывается. "Мы можем кого-то обмануть, даже самих себя, но мы никогда не обманем природу и физику", - отметила активистка.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.).