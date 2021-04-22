В Москве представили три книги, посвященные Михаилу Горбачеву

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Презентация книг "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР", "Горбачев. Урок свободы" и "Феномен Михаила Горбачева. Понимание личности мирового масштаба", посвященных первому и единственному президенту Советского Союза, прошла в четверг в Московском международном мультимедиацентре.

"Много лет издаем работы Михаила Сергеевича, книги о нем и о времени. Конечно, это совершенно не случайно, что эти книги сошлись. Они очень разные", - сказал генеральный директор издательства "Весь мир" Олег Зимарин.

Сборник, составленный группой авторов под редакцией Руслана Гринберга, "Горбачев. Урок свободы" включает тексты, написанные к 90-летию Горбачева участниками и очевидцами перестройки о роли президента СССР. "Это аналитический портрет времени Горбачева и его политики", - считает Зимарин.

Письма от соратников Горбачева, переписка лидера СССР с главами других государств и политиками и тексты, находящиеся в "Горбачев-фонде", представлены в книге Владимира Полякова "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР".

"Подборка писем, созданная в "Горбачев-фонде", совершенно неформальная, она придает другое измерение тому, что мы понимаем и думаем о нем", - заявил Зимарин.

В книге "Феномен Михаила Горбачева. Понимание личности мирового масштаба" Михаэля Карлена представлены в сгруппированном виде мысли и высказывания Горбачева по опубликованным в России источникам. Карлен, рассказывая о целях при работе над сборником, отметил, что хотел "сохранить в истории основные идеи" Горбачева и "написать книгу, которая была бы интересна нынешнему поколению".