В Британии у 168 пациентов, привитых вакциной AstraZeneca, образовались тромбы

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Число пациентов в Великобритании, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, достигло 168. Об этом в четверг сообщило Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Всего в стране первую дозу вакцины AstraZeneca получили 21,2 млн человек. Таким образом, на 1 млн привившихся оксфордским препаратом приходятся 7,9 человек, у которых были выявлены побочные эффекты в виде тромбообразования. При этом, согласно статистике от прошлой недели, этот показатель равнялся 4,9 пациентов на 1 млн доз.

По последней информации, 32 жителя Великобритании умерли вследствие образования у них тромбов - на 10 человек больше, чем информировалось семь дней назад. Сам регулятор на фоне публикации новых данных выступил с призывом продолжить вакцинацию этим препаратом, так как "преимущества от его использования превышают любые риски".

7 апреля MHRA выпустило заявление, в котором не рекомендовало использовать препарат AstraZeneca среди людей моложе 30 лет. Как пояснила глава регулятора Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей". Она сообщила, что по состоянию на 31 марта среди 19 человек, умерших после образования тромбов, трое были младше 30 лет.

По словам министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока, соответствующая рекомендация MHRA не замедлит темпы реализации общенациональной программы вакцинации населения, ведущейся с 8 декабря прошлого года. Он указал, что Великобритания по-прежнему стремится предоставить возможность сделать прививку всем жителям королевства к концу июля.

С начала прививочной кампании в Великобритании первую дозу вакцины получили уже более 33,25 млн человек (более 50% населения королевства), а обе дозы - 11,19 млн пациентов (около 17% всех жителей). Британское правительство приняло решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Пока в королевстве делают прививки тремя препаратами - AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской Moderna.