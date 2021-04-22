Выставка фотографий Евгения Халдея "Война и мир" открылась в Германии

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Выставка снимков военного корреспондента Евгения Халдея (1917-1997), который работал в фотохронике ТАСС, открылась в четверг в мемориальном комплексе "Нюрнбергские процессы" на юге Германии. Церемония проводилась онлайн.

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея

Километры пленки и тысячи дней. Жизнь и работа фотографа Евгения Халдея Рассказываем об одном из самых знаменитых фотокорреспондентов ТАСС

На выставке, которая получила название "Война и мир - фотографии Евгения Халдея", представлены 30 работ советского фотографа. Кроме того, среди экспонатов показаны снимки разрушенного Нюрнберга, сделанные корреспондентом Николаем Петровым, из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

Выставка организована в рамках сотрудничества Нюрнберга и посольства России в Германии при содействии дочери фотографа Анны Халдей и поддержке Адвокатского бюро LOYS.

Среди множества работ Халдея всемирно известные кадры: от подписания капитуляции Германии в 1945 году и Потсдамской конференции до разгрома японских войск на Дальнем Востоке, Нюрнбергского трибунала и многого другого. На выставке представлен также самый знаменитый его кадр - "Красное знамя над Рейхстагом"

"Евгений Халдей - один из самых значимых фотографов ХХ века. Его работы свидетельствуют о разрушительных масштабах Второй мировой войны. С помощью нынешней выставки город Нюрнберг отмечает 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны", - сообщили представители мемориала.

"Эта выставка посвящена защите культуры сохранения памяти, - сказал посол России в ФРГ Сергей Нечаев. - В настоящее время, когда регулярно предпринимаются попытки поставить под сомнение память и переписать историю, это особенно важно".