В США заявили, что отмена ограничений на въезд из некоторых стран является вопросом науки

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Вашингтон при принятии решений о смягчении введенных из-за пандемии ограничений на въезд в США иностранцев из ряда стран, в том числе КНР, руководствуется мнением научного и медицинского сообщества, а не политическими соображениями. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Рассматриваете ли вы возможность смягчения ограничений на поездки между США и КНР, учитывая то, что США сейчас наиболее вакцинированная страна (с точки зрения числа жителей, сделавших прививку от коронавируса - прим. ТАСС), а Китай весь успешно контролирует [распространение] вируса", - спросила Прайса одна из журналисток.

"Мы всегда прислушиваемся к науке, мы всегда будем прислушиваться к мнению специалистов в области медицины и общественного здравоохранения, когда речь заходит об этих рекомендациях. Поэтому ведущую роль в этих вопросах [в США] занимают Центры по контролю и профилактике заболеваний, это не вопрос политики, это вопрос здоровья населения <...>. Если [представители] науки сочтут безопасным смягчение ограничений, или если наука потребует, чтобы мы ввели дополнительные барьеры, будь то по отношению к Китаю или любой другой стране, думаю, вы увидите, что это будет тем, что мы сделаем", - ответил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В марте телекомпания CNBC со ссылкой на источники сообщала, что власти США готовятся в середине мая снять ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с Соединенными Штатами. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду в США из Великобритании, Бразилии и европейских стран. По данным CNBC, это связано с массовой вакцинацией населения.