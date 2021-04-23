Победителей студенческой олимпиады по общей химической технологии назовут в РХТУ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Победителей первой Всероссийской студенческой олимпиады по общей химической технологии назовут в пятницу, сообщили в пресс-службе университета. Их поздравят ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга и представители компаний химической отрасли страны.

Общий призовой фонд для трех лучших участников в личном зачете и тех лучших команд составляет 200 тыс. рублей. Победители также получат возможность пройти стажировку в ведущих компаниях химической отрасли страны.

Во Всероссийской студенческой олимпиаде по общей химической технологии, которую провел РХТУ, приняли участие более 90 студентов-старшекурсников из 18 городов.

Одновременно с подведением итогов олимпиады с самого утра в Тушинском комплексе РХТУ будет проходить и День карьеры - ежегодная форма кадровой работы университета. Студенты из всех городов смогут лично познакомиться с деятельностью компаний, заполнить свои рекрутинговые анкеты, узнать про будущие стажировки и практики. Представители госкорпорации "Росатом", ПАО "Сибур холдинг", АО "Фармсинтез", АО "Фирма "Август", ОАО "Щекиноазот", АО "МХК "Еврохим", Менделеевского инжинирингового центра и других (более 25 компаний) расскажут о своих требованиях к молодым специалистам при приеме на работу.

Для посетителей Дня карьеры организованы мастер-классы и семинары.