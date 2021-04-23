{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В России не выявили индийского штамма коронавируса

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса, имеющую двойную мутацию
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию, в России пока не был выявлен. Об этом сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не выявлено. При этом ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса", - сказал он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Теги
ИндияРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Россиян освободили от обязательного 10-дневного карантина после прилета в Абу-Даби
Для прибывающих потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов
Читать полностью