В Забайкалье подтопило придомовые участки

ТАСС, 23 апреля. Река Шилка подтопила придомовые участки в селе Усть-Карск с населением 1,6 тыс. человек в Сретенском районе Забайкальского края. Есть угроза подтопления еще двух населенных пунктов. На помощь местным жителям выдвинулась группа спасателей, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В результате образования ледового затора на реке Шилка произошел резкий подъем уровня воды, что привело к подтоплению придомовых территорий в населенном пункте Усть-Карск и угрозе подтопления придомовых территорий в населенных пунктах Верхние Куларки и Нижние Куларки", - говорится в сообщении.

Количество подтопленных участков уточняется. На место происшествия выехала межведомственная оперативная группа. Местные власти организуют оповещение населения, подготовили пункты временного размещения.