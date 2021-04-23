Гидрологи больше не ожидают мощного ледохода у Хабаровска этой весной

ХАБАРОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Мощного ледохода у Хабаровска этой весной больше не ожидается, причиной случившегося в этом году стал высокий уровень воды и течение. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном Гидрометцентре.

Накануне мощный ледоход на Амуре выломал ограждения и снес бетонные опоры на части городской набережной в Хабаровске. В результате случившегося никто не пострадал.

"Сейчас на Амуре у города отмечается ледоход силой два балла, продолжает идти лед с верхнего течения, с участка у сел Нижнеспасское и Владимировка Еврейской автономии, где произошло вскрытие. Накануне отмечался ледоход в семь баллов. Больше сильного ледохода не ожидается", - сообщили в Гидрометцентре.

В прошлом году Амур из-за паводка замерз с повышенным уровнем. Была холодная зима и образовался более толстый слой льда. В Гидрометцентре уточнили, что резкому выходу глыб у Хабаровска способствовало в том числе сильное течение реки на изгибе русла. "Река была уже свободной и сильным течением лед начало прижимать к берегу. Ранее такого не случалось, поскольку уровень воды был низким", - сказали в Гидрометцентре.

По данным с сайта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, граница вскрытия реки Амур сейчас проходит в районе поселения Троицкое в Нанайском районе. На участке от Троицкого до Комсомольска-на-Амуре отмечаются подвижки льда, ниже по течению сохраняется ледостав.