Россия направила Кубе около 700 тонн продовольственной помощи по линии ООН

ГАВАНА, 23 апреля. /ТАСС/. Прием груза с российской помощью в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) под эгидой ООН состоялся в четверг в кубинской столице. Как передает корреспондент ТАСС, на церемонии присутствовали посол РФ в Гаване Андрей Гуськов, представитель ВПП на острове Паоло Маттеи и кубинские официальные лица.

Россия выделила карибской республике 253 тонны подсолнечного масла и 430 тонн витаминизированной пшеничной муки на сумму около $1 млн. Продукты будут распределены среди 77 тыс. человек по всей стране. "Доставленная сегодня продовольственная помощь является истинным отражением искренней дружбы и давних отношений в духе солидарности, которые объединяют Россию и Кубу. Эта поддержка дружественного кубинского народа очень важна как в условиях пандемии [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, так и в ситуации, усугубляемой беспрецедентным усилением экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Острова свободы", - заявил Гуськов.

С 2018 года общая сумма пожертвований России Кубе в рамках ВПП составила $11 млн, часть которых была выделена на поддержку системы школьного питания на период 2020-2024 годов.