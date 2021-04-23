"Известия": поправки в УК о наказании за домашнее насилие внесут в Думу в течение полугода

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в Госдуму в течение шести месяцев. Об этом сообщают " Известия " со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Речь идет о поправках в статью 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию"). 9 апреля Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму УК РФ, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал не соответствующей конституции статью 116.1 УК РФ. Как отмечалось в постановлении КС, статья "не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость".

Как сообщили газете в Минюсте, согласно законодательству, проект нового федерального конституционного документа необходимо внести в Госдуму не позднее шести месяцев после опубликования постановления КС, если не установлен иной срок.

В Госдуме "Известиям" сообщили, что новые нормы, вероятно, не будут разработаны и внесены правительством до конца весенней сессии, которая завершится 24 июня. "Мы рассмотреть этот законопроект не успеем. Это придется делать новому, восьмому созыву парламента, после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре", - заявил изданию первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

История вопроса

Ранее в КС обратилась жительница Оренбургской области Людмила Сакова, которая проживала с братом, нанесшим ей побои. За это мужчину в 2018 году привлекли к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Затем он вновь избил заявительницу и ее сына, за что в марте 2019 году был привлечен судом уже к уголовной ответственности по статье 116.1 УК РФ ("Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию").

В октябре того же года мужчина, имея непогашенную судимость, вновь избил Сакову, однако в третий раз его вновь привлекли к административной ответственности, уже статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Суд общей юрисдикции счел, что с момента привлечения его по данной статье в первый раз прошло больше года, и исключил возможность применения к нему уголовного наказания. При этом суды не приняли во внимание, что на момент нанесения побоев у него была не погашена судимость.

Сакова обратилась с жалобой в КС, в которой указала, что статья 116.1 УК РФ нуждается в уточнении, так как в настоящее время она не позволяет вновь привлекать к уголовной ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. Она предлагала исключить из названия данной статьи "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" слово "административному", так как, согласно заявлению, оно предполагает более мягкое наказание за новое преступление.

По конкретному делу Саковой, КС указал, что из-за принципа недопустимости придания обратной силы закону, ее дело не подлежит пересмотру в судах общей юрисдикции, однако Сакова имеет право на компенсацию, которую определит суд в Оренбургской области.

Как отмечается в постановлении КС, сейчас ответственность за побои разделена в зависимости от их совершения впервые или повторно, однако законодатель не должен был игнорировать предшествующую судимость за это деяние, так как она свидетельствует о повышенной общественной опасности и указывает на устойчивость поведения такого человека и его склонность к разрешению конфликтов насилием. КС также указал, что в действующей редакции статья УК РФ ставит в привилегированное положение граждан, которые уже подвергнуты наказанию за побои и "ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств". В постановлении также отмечается, что законодателям необходимо "внести в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления". До внесения изменений в УК РФ действующая редакция статьи 116.1 УК РФ остается в силе. При этом Конституционный суд указал, что законодательные власти также должны разработать механизм компенсаций для потерпевших, в делах которых ранее применялась данная норма УК РФ.

Декриминализация домашнего насилия

В начале 2017 года Госдума приняла закон, который переводит побои, нанесенные близким родственникам, из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Речь шла о наказаниях за причинение физической боли родственникам с синяками и ссадинами, но не нанесших вреда их здоровью. В случаях причинения вреда здоровью виновник понесет уголовную ответственность.

Таким образом, в настоящее время виновный в нанесении таких побоев сначала привлекается к административной ответственности, а затем, в случае повторного избиения родственника, к уголовной - по статье 116.1 УК РФ. Она предусматривает штраф в размере 40 тыс. рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо до 240 часов обязательных работ, либо до шести месяцев исправительных работ, либо арест до трех месяцев.