"Ъ": МВД подготовило проект новых правил дорожного движения

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД весной 2022 года смогут получить право выписывать штрафы водителям за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер, а также за защитные пленки на стеклах фар. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект новых правил дорожного движения (ПДД), с которым ознакомилось издание.

По данным газеты, подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит являющийся приложением к ПДД "перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств". При этом выявления одного нарушения из данного перечня будет достаточно для оформления протокола по ст. 12.5 КоАП (от штрафа в 500 рублей и вплоть до лишения водительских прав). Издание сообщает, что прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным, поскольку содержит ссылки на устаревшие нормативы.

Как отмечает "Коммерсантъ", большая часть новых запретов взята из техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 2011 года. К примеру, штраф в 500 рублей выпишут водителю за использование шипованных покрышек летом (июнь-август) и летней резины зимой (декабрь-февраль). При этом временной диапазон запретов может быть скорректирован по решению региональных властей. По данным газеты, штраф можно будет применить и в отношении водителей грузовиков, если у них зимой (с декабря по февраль; период тоже может быть изменен) при отсутствии зимних шин нет и цепей противоскольжения. При этом данный запрет введут по решению властей в субъектах РФ.

Штраф в размере 500 рублей можно будет выписать и водителям автомобилей, у которых не работают или вовсе отсутствуют фароочистители и автокорректоры уровня фар, являющиеся обязательными для производимых в России и ввозимых машин. В настоящее время ст. 12.5 КоАП предусматривает наказание граждан, которые не поменяли перегоревшую лампу в фаре, а также используют нештатные газоразрядные (ксеноновые) или светодиодные лампы, которые являются более популярными, так как светят ярче обычных. Издание отмечает, что новый документ детализирует требования, поскольку расплывчатость некоторых формулировок в нынешней его версии приводит к возникновению споров между сотрудниками ГИБДД и водителями.

По данным "Коммерсанта", к числу нарушений впервые будет отнесено отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие "предметов", закрывающих обзор. Издание отмечает, что речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Однако если эти приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него и не мешают обзору, это не будет считаться нарушением. Кроме того, основаниями для оформления протокола станут ошибки неисправности двигателя или автоматической коробки передач, сохраненные в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях "конструкций из стали или аналогичных материалов", выступающих вперед относительно линии бампера. Эксплуатация машины будет запрещена и в случае, если один из ее бамперов деформирован после ДТП настолько, что его внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

Внесение изменений в ПДД

В настоящее время поправки в правила дорожного движения возможны только через переутверждение всего документа, поскольку изменения в ПДД попали под "регуляторную гильотину". По информации "Коммерсанта", МВД в рамках изменения "перечня неисправностей" хочет пересмотреть это. Из материалов к проекту следует, что, если это уточнение не принять, внести оперативно поправки в ПДД будет невозможно, и это "парализует деятельность правоприменительных органов" и окажет "отрицательное воздействие на степень защищенности прав и свобод граждан".

Сейчас проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках "регуляторной гильотины". По данным газеты, предположительный срок вступления в силу поправок - 1 марта 2022 года.