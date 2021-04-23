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Пандемия COVID-19

В США еще одна женщина умерла, привившись вакциной компании Johnson & Johnson

Смерть наступила в результате образования тромбов

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти США расследуют смерть еще одной женщины, привившейся вакциной от коронавируса корпорации Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на департамент здравоохранения штата Орегон.

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По его данным, властям штата ранее поступило уведомление о том, что эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США во вторник начали расследование смерти 50-летней пациентки, которая в начале апреля привилась вакциной, разработанной подразделением J&J - компанией Janssen. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов.

Эксперты отмечают, что к настоящему моменту нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса. При этом, по данным ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки.

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, одна из пациенток умерла. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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