Вещательные компании США обязали сообщать о спонсируемых из-за рубежа материалах

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США приняла в четверг новые правила, требующие от американских вещательных компаний уведомлять о выходящих в эфир материалах, которые были проспонсированы иностранными властями или их представителями. Документ распространила пресс-служба ведомства.

По словам авторов инициативы, она нацелена на то, чтобы "общественность была в курсе, когда иностранное правительство или его представители используют эфир с целью убеждения в чем-либо американских граждан". В документе не уточняется, как именно компании должны оповещать о таких материалах.

"Хотя законодательство США ограничивает возможность иностранных властей и их представителей напрямую получать лицензии на вещание, иностранные правительственные организации все чаще покупают эфирное время на телерадиовещательных каналах внутри страны", - подчеркивается в заявлении. Американские телерадиокомпании должны будут сообщать о материалах, размещенных от лица "иностранных правительств, иностранных политических партий и действующих от лица таких организаций агентов или же базирующихся в США иностранных СМИ".