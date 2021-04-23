В России дети смогут обучаться цифровым технологиям в детсадах и начальных классах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Образовательный проект "Нейрончик" по обучению воспитанников детских садов и учащихся начальной школы основам робототехники, нейротехнологий и программирования стартует в России осенью. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Международный проект по внедрению цифровых технологий и формированию цифровой культуры "Нейрончик" предполагает внедрение программ дополнительного образования в дошкольные образовательные учреждения и начальные классы школ. Цель проекта - формирование и развитие у детей в возрасте 5-10 лет навыков цифровых технологий. Первые занятия по цифровым технологиям уже этой осенью пройдут в учебных учреждениях ряда регионов, в числе которых - Московская, Калужская, Томская, Свердловская, Калининградская области, Якутия и Башкортостан", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.

Реализацией проекта занимается российская компания "Брейн Девелопмент", входящая в отраслевой союз NeuroNet Национальной технологической инициативы. Одной из главных задач проекта авторы считают раннюю профориентацию детей в сфере цифровых специальностей.

Юные слушатели дополнительных занятий смогут применить полученные знания на специальных турнирах, в числе которых - международные соревнования по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька". Для преподавателей школ и садов будет организовано бесплатное обучение, а сами образовательные учреждения смогут получить статус ресурсного центра проекта, также сообщили агентству в пресс-службе Платформы НТИ.

"К проекту планируют подключиться также образовательные учреждения Казахстана и Узбекистана. Ряд региональных министерств образования проявили интерес к проекту и хотели бы запустить его в пилотном режиме. Мы также получили письма с заявками со стороны садиков и начальных школ российских глубинок, небольших поселков", - приводит пресс-служба Платформы НТИ слова генерального директора компании "Брейн Девелопмент" Надежды Бабенковой.