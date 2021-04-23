Транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара на судне "Прометей" в Пусане

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пожара в южнокорейском порту Пусан на траулере "Прометей", принадлежащем сахалинской компании "Росрыбфлот". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Камчатская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания 22 апреля на рыболовном траулере "Прометей" (судовладелец ООО "Росрыбфлот") во время выполнения сварочных работ у причала судоремонтного завода в морском порту Пусан (Республика Корея). По предварительным данным, пострадавших нет, члены экипажа эвакуированы, возгорание локализовано и потушено, судно получило повреждения", - сообщили в пресс-службе.

В частности, прокуратура оценит соблюдение судовладельцем требований законодательства в сфере обеспечения безопасности плавания.

Сахалинскую рыбопромышленную компанию "Росрыбфлот", являющуюся владельцем судна "Прометей", в 2019 неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушения правил рыболовства. В 2020 году представитель предприятия был задержан при попытке дачи взятки государственному инспектору пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.