Абхазия ожидает из России вакцину от коронавируса

СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, в ближайшее время ожидается первая партия вакцины из Российской Федерации. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания в интервью ТАСС.

"Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, прогнозируемая. <…> Мы имеем определенные запасы медикаментов, но пришло время вакцинировать население. Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов", - сказал президент. При этом он отметил, что вопросы с транспортировкой российской вакцины уже решены.

По словам Бжании, "будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи", а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. "Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем", - сказал он.

В настоящее время, по словам Бжании, в больницах Абхазии от коронавируса проходят лечение около 100 человек. Он с сожалением констатировал, что с начала пандемии умерли более 200 человек, выздоровели более 13 тыс.

Президент рассказал о том, что на решение проблем, связанных с коронавирусом в Абхазии потрачено почти полмиллиарда рублей, в том числе бюджетные деньги и частные пожертвования бизнесменов, абхазской диаспоры в Москве и в мире и просто друзей Абхазии. По всей республике было развернуто 500 коек для пациентов с ковидом, приобретено необходимое оборудование. Бжания подчеркнул, что в Сухуме с октября по март был развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны России, в республику постоянно приезжали и работали вахтовым способом российские врачи.

Бжания отметил, что бюджет Абхазии из-за пандемии не добрал около 800 млн рублей, и подчеркнул, что это "прямые потери, которые поддаются подсчетам". "Огромное количество людей к нам не приехало [на отдых], потому что до 1 августа 2020 года граница с Российской Федерацией была закрыта. Потом никто не был уверен в том, что 1 августа границу откроют, поэтому организованный поток к нам пошел уже после 20 августа. <…> Считайте, что мы две трети сезона потеряли", - заметил президент.