Во Владивостоке установили посвященные визитам лидеров КНДР мемориальные доски

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Мемориальные доски, посвященные визитам в Россию лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, торжественно открыли в пятницу во Владивостоке. Таблички разместили на здании железнодорожного вокзала, куда прибывали оба лидера.

"Сегодняшнее событие - установка памятных табличек на здании железнодорожного вокзала города Владивостока - очень знаменательно для Приморского края. Два года назад нам выпала большая честь - принимать у себя высокого почетного гостя - председателя государственного комитета обороны КНДР, верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии товарища Ким Чен Ына. Товарищ Ким Чен Ир трижды посещал Россию, и каждый раз его путь пролегал через Приморский край. Все эти визиты заложили прочный фундамент в развитие и укрепление дружеских связей и добрососедских отношений с нашим регионом", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу во Владивостоке в апреле 2019 года. Для лидера КНДР это был первый визит в Россию. Руководители двух стран обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, а также подробно рассмотрели вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Корейском полуострове.

Предыдущий саммит РФ-КНДР состоялся в 2011 году, когда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда президентом РФ Дмитрием Медведевым. Помимо этого в 2001 году состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ира в Москве, а в 2002 году - во Владивостоке.