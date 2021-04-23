В Самаре суд отменил решение о выселении из квартиры 92-летнего ветерана

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Самарский областной суд отменил решение о выселении из квартиры 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который мог остаться без единственного жилья после заявления внучкой прав на эту квартиру, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований о выселении изменено, за ветераном сохранено право пользования спорной квартирой на три года", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ноябре 2020 года Новокуйбышевский городской суд удовлетворил иск гражданки к супругу своей умершей бабушки о признании утратившим право пользования жильем, выселении и снятии с регистрационного учета. При этом суд отказал пенсионеру во встречном иске об отмене и расторжении договора дарения.

Первая судебная инстанция установила, что после заключения договора дарения и регистрации права собственности внучки на спорную квартиру пенсионер и супруга (родная бабушка новой собственницы) продолжали жить в этой квартире по устному соглашению. При этом установлено, что собственница нарушила основное условие дарения - бремя содержания жилья: она с 2003 года не предпринимала мер к сохранности квартиры, коммунальные платежи выплачивала лишь частично в 2010-2012 годах. Она также не платила за капитальный ремонт. Все расходы за квартиру нес ветеран.

Смерть супруги пожилой мужчина переносил тяжело, для него квартира является нематериальной ценностью, связанной с воспоминаниями о прежней прожитой жизни, отметили в надзорном органе.

Через 18 лет после добровольного отчуждения спорной квартиры женщина заявила права собственника на распоряжение единственным для ветерана жильем. Новокуйбышевский городской суд не решил вопрос о возможности сохранения за пенсионером права пользования квартирой, поэтому его решение было обжаловано, сейчас измененное решение вступило в законную силу, отметили в областной прокуратуре.