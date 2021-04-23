Рособрнадзор не видит предпосылок к изменению расписания ЕГЭ в 2021 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Предпосылок к изменению расписания сдачи ЕГЭ, который пройдет с 31 мая по 17 июля, сегодня нет, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"Расписание экзаменов утверждено, и никаких предпосылок, что оно изменится, нет. Особые меры, как и в прошлом году, нужно принять для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и отработать выполнение рекомендаций Роспотребнадзора с каждым экзаменационным пунктом", - заявил Музаев на всероссийском совещании "Регламентация образовательной деятельности: вчера, сегодня, завтра".