В Брно облили кетчупом стены генконсульства России

ПРАГА, 23 апреля. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на пятницу облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ в городе Брно на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Павел Шваб.

"Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно, - отметил он. - Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу".

Генконсульство пока не комментирует ситуацию.

18 апреля чешская полиция сообщила о задержании в Праге семи человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства РФ. Как заявили задержанные, кетчуп должен был символизировать кровь погибших в 2014 году при взрывах складов боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии. К инциденту, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы.