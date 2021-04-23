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ЕГЭ

Тренировочный ЕГЭ по информатике пройдет 27 апреля

Экзамен в этом году впервые состоится на компьютерах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Тренировочный ЕГЭ по информатике, который в этом году впервые состоится на компьютерах, пройдет 27 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на замруководителя ведомства Игоря Круглинского.

"Вся техника, которая будет задействована при проведении экзамена, должна по максимуму выйти на апробацию 27 апреля, включая оборудование, которое может использоваться в качестве резервного", - подчеркнул Игорь Круглинский на всероссийском совещании "Регламентация образовательной деятельности: вчера, сегодня, завтра".

В тренировочном экзамене примут участие все 3 447 пунктов проведения ЕГЭ по информатике, уточнил он.

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