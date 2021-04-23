В Петербурге арестовали 56 участников несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы не менее чем на 346 человек за участие в несогласованной акции в центре Санкт-Петербурга 21 апреля. Это следует из статистики по зарегистрированным делам в районных судах, опубликованной объединенной пресс-службой судов города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, наибольшее количество дел зарегистрировано в Красносельском районном суде - 120. Все протоколы составлены по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). По данным пресс-службы, по итогам рассмотрения части материалов в районных судах в настоящее время под административный арест на срок до 15 суток отправлено 56 человек, в частности Невский районный суд вынес решение об аресте по всем 31 поступившим материалам дел.

Еще 107 человек оштрафованы на сумму до 15 тыс. рублей. Также одному участнику акции Колпинский районный суд назначил в качестве наказания 70 часов обязательных работ. Рассмотрение остальных протоколов продолжается.

Несогласованная акция прошла в центре города 21 апреля. Полиция Петербурга после появления в сети сообщений об акции заранее призвала граждан не участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, предупреждая о риске заражения коронавирусом и возможных провокациях. По официальным данным главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, в акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.