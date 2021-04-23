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Пандемия COVID-19

В Совфеде сообщили, что регионам требуется 69,8 млн доз вакцины от коронавируса

Началась информационная кампания в соцсетях и СМИ, отметила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общая потребность в вакцинах от коронавирусной инфекции в российских регионах составляет 69,8 млн доз. Об этом сообщила в пятницу глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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"В настоящее время комитетом совместно с Минздравом России осуществляется мониторинг проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, работа проводится в разрезе регионов. Общая потребность составляет 69,8 млн доз. Вакцина доставлена сейчас во все субъекты", - сказала она на пленарном заседании.

По ее словам, в регионах РФ развернуты 5 тыс. пунктов вакцинации и еще 1,5 тыс. мобильных пунктов. "Началась информационная кампания в соцсетях, на радио, в печатных изданиях и на телевидении. Комитет продолжит эту работу", - отметила глава комитета СФ.

Теги
РоссияСвятенко, Инна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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