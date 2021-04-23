В Совфеде сообщили, что регионам требуется 69,8 млн доз вакцины от коронавируса

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общая потребность в вакцинах от коронавирусной инфекции в российских регионах составляет 69,8 млн доз. Об этом сообщила в пятницу глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"В настоящее время комитетом совместно с Минздравом России осуществляется мониторинг проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции, работа проводится в разрезе регионов. Общая потребность составляет 69,8 млн доз. Вакцина доставлена сейчас во все субъекты", - сказала она на пленарном заседании.

По ее словам, в регионах РФ развернуты 5 тыс. пунктов вакцинации и еще 1,5 тыс. мобильных пунктов. "Началась информационная кампания в соцсетях, на радио, в печатных изданиях и на телевидении. Комитет продолжит эту работу", - отметила глава комитета СФ.