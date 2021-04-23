В Польше забьют около 6 млн кур, гусей и уток из-за вспышки птичьего гриппа

ВАРШАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Крупная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Польше. Как сообщает в пятницу радиоcтанция RMF, забить придется 6 млн кур, гусей, индюшек и уток.

Эпидемия птичьего гриппа началась в Польше в ноябре 2020 года. С 1 января по 19 апреля текущего года в стране было зафиксировано 202 очага. Эпидемия затронула 15 из 16 воеводств в республике.

"С таким серьезным кризисом мы сталкиваемся впервые. Ранее максимально было 65 очагов, а сейчас превышает 200", - цитирует радио слова представителя Польской ассоциации производителей птицы Анджея Данеляка.

Из-за эпидемии отрасль птицеводства несет большие потери. Некоторые фермы просто закрываются. Эксперты не исключают, что птичий грипп повлечет за собой рост цен на мясо птицы.