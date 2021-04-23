Совфед одобрил закон о запрете на изъятие домашних животных за долги

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, запрещающий изымать у граждан за долги не используемых в предпринимательской деятельности домашних животных.

В настоящее время в Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен указанием на домашних питомцев, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, речь идет о животных, "которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах". "Бывали ситуации, доходило до абсурда: к людям приходили и забирали собаку, кошку и так далее", - отметил он.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу со дня официального опубликования.