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Пандемия COVID-19

В Венгрии откроют объекты сферы услуг для привитых от коронавируса

Для обладателей паспортов вакцинации будет доступно посещение театров, спортивных залов, бассейнов, гостиниц и ресторанов

ВЕНА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на следующей неделе в стране планируют начать отменять ограничения на работу объектов сферы услуг. Их смогут посетить люди, обладающие после прививки от нового коронавируса паспортом вакцинации. Об этом сообщило в пятницу венгерское агентство MTI.

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Орбан выступил на венгерском радио и проинформировал, что постепенный выход из карантина возможен в связи с тем, что в Венгрии на будущей неделе вакцинированы будут уже порядка 4 млн человек. Так, для обладателей паспортов вакцинации будет доступно посещение театров, дискотек, спортивных залов, бассейнов, гостиниц и ресторанов.

Агентство МТI не приводит подробностей, как будут жить люди, которые пока не желают прививаться от коронавируса.

В Венгрии в марте началась третья волна пандемии COVID-19. Правительство ужесточило карантин: детские сады, начальные школы и объекты сферы услуг были закрыты.

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ВенгрияОрбан, ВикторПандемия COVID-19
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